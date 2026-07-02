Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия — Хорватия: прогноз Дарьи Исаевой на матч ЧМ-2026 по футболу в Торонто

Португалия — Хорватия: прогноз Дарьи Исаевой на матч ЧМ-2026 в Торонто
Комментарии

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч Португалия — Хорватия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта игра, скорее всего, станет последней на чемпионатах мира для одной из двух великих легенд — дальше пройдёт либо Криштиану Роналду, либо Лука Модрич. Скорее всего — потому что кто знает, сколько ещё планирует играть Криш. Безусловно, Португалия — явный фаворит на проход дальше. Несмотря на проблемы в позиционной атаке и в завершении, они сильнее хорватов во всех компонентах.

Календарь ЧМ-2026

Но мы-то с вами ищем коэффициент пожирнее, верно? Посмотрев абсолютно все матчи плей-офф, я ещё раз убедилась, что команды играют сверхосторожно, почти всегда это влияет на количество забитых голов. При этом в экстра-таймах и серии пенальти может быть огонь, но думаю, в основное время феерии не случится», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Португалия — Хорватия. Горькое прощание Роналду и Модрича
Португалия — Хорватия. Горькое прощание Роналду и Модрича
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android