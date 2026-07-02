Португалия — Хорватия: прогноз Дарьи Исаевой на матч ЧМ-2026 в Торонто

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч Португалия — Хорватия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Эта игра, скорее всего, станет последней на чемпионатах мира для одной из двух великих легенд — дальше пройдёт либо Криштиану Роналду, либо Лука Модрич. Скорее всего — потому что кто знает, сколько ещё планирует играть Криш. Безусловно, Португалия — явный фаворит на проход дальше. Несмотря на проблемы в позиционной атаке и в завершении, они сильнее хорватов во всех компонентах.

Но мы-то с вами ищем коэффициент пожирнее, верно? Посмотрев абсолютно все матчи плей-офф, я ещё раз убедилась, что команды играют сверхосторожно, почти всегда это влияет на количество забитых голов. При этом в экстра-таймах и серии пенальти может быть огонь, но думаю, в основное время феерии не случится», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».