Австралия — Египет: кто фаворит матча ЧМ-2026

3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Австралия — Египет. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество представителю Африки. Сделать ставку на победу сборной Египта предлагается с коэффициентом 2.27. Победа сборной Австралии оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27.