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Австралия — Египет: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

Австралия — Египет: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026
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3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Австралия — Египет. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество представителю Африки. Сделать ставку на победу сборной Египта предлагается с коэффициентом 2.27. Победа сборной Австралии оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27.

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