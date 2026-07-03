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Аргентина — Кабо-Верде: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Аргентина — Кабо-Верде: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026
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4 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество представителю Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.18. Победа сборной Кабо-Верде оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.40.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.57.

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