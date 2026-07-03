Аргентина — Кабо-Верде: ставки и коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026

4 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество представителю Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.18. Победа сборной Кабо-Верде оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.57.