Колумбия — Гана: кто фаворит матча чемпионата мира по футболу — 2026

4 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Колумбия — Гана. Игра пройдёт в Канзас-Сити (США) на стадионе «Эрроухед». Стартовый свисток запланирован на 4:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Колумбии предлагается с коэффициентом 1.54. Победа сборной Ганы оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.14.

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.