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Колумбия — Гана: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Колумбия — Гана: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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4 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Колумбия — Гана. Игра пройдёт в Канзас-Сити, США, на стадионе «Эрроухед». Стартовый свисток запланирован на 4:30 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Колумбии предлагается с коэффициентом 1.54. Победа сборной Ганы оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.14.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

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