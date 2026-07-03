Колумбия — Гана: прогноз Константина Генича на матч плей-офф ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Колумбия — Гана.

Ставка: победа Колумбии и тотал меньше 3.5 за 1.90.

«Классная пара. Колумбийцы, на мой взгляд, вообще одно из открытий этого мундиаля, самая яркая или одна из самых ярких команд группового этапа. Это очень сбалансированная команда, очень быстрая, очень техничная, в хорошей форме Хамес, в отличной форме группа атаки, Луис Диас — просто умница. И, конечно же, Колумбия является фаворитом в паре с Ганой.

Но ганцы показали, что они могут собраться на матч, могут встать стеной у своих ворот и соперника к этим воротам не подпустить, как это было в игре с Англией. Вот если Гана так сыграет, то колумбийцам будет очень непросто. Но у Колумбии шикарные футболисты с ударами с дальней дистанции. Мы это видели по игре с Португалией. Ребята бьют со всех позиций, бьют очень точно, очень здорово. Там где-то Диего Кошта подтащил. Но вот потащит ли вратарь сборной Ганы — большой вопрос. Вообще, Гана немного забила, немного пропустила, лишь 2 мяча, причём в последней встрече против Хорватии.

Я думаю, что здесь колумбийцы свой фаворитский статус должны подтверждать и выигрывать в не очень результативном матче, потому что, ну, у меня есть сомнения, что Гана забьёт. Можно было бы рассмотреть победу Колумбии всухую, но я взял вариант «победа Колумбии и тотал меньше 3.5 за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».