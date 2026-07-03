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Колумбия — Гана: прогноз Константина Генича на матч плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Колумбия — Гана: прогноз Константина Генича на матч плей-офф ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Колумбия — Гана.

Ставка: победа Колумбии и тотал меньше 3.5 за 1.90.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Классная пара. Колумбийцы, на мой взгляд, вообще одно из открытий этого мундиаля, самая яркая или одна из самых ярких команд группового этапа. Это очень сбалансированная команда, очень быстрая, очень техничная, в хорошей форме Хамес, в отличной форме группа атаки, Луис Диас — просто умница. И, конечно же, Колумбия является фаворитом в паре с Ганой.

Календарь ЧМ-2026

Но ганцы показали, что они могут собраться на матч, могут встать стеной у своих ворот и соперника к этим воротам не подпустить, как это было в игре с Англией. Вот если Гана так сыграет, то колумбийцам будет очень непросто. Но у Колумбии шикарные футболисты с ударами с дальней дистанции. Мы это видели по игре с Португалией. Ребята бьют со всех позиций, бьют очень точно, очень здорово. Там где-то Диего Кошта подтащил. Но вот потащит ли вратарь сборной Ганы — большой вопрос. Вообще, Гана немного забила, немного пропустила, лишь 2 мяча, причём в последней встрече против Хорватии.

Я думаю, что здесь колумбийцы свой фаворитский статус должны подтверждать и выигрывать в не очень результативном матче, потому что, ну, у меня есть сомнения, что Гана забьёт. Можно было бы рассмотреть победу Колумбии всухую, но я взял вариант «победа Колумбии и тотал меньше 3.5 за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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