Аргентина — Кабо-Верде: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 в Майами

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Аргентина — Кабо-Верде.

Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 1.95.

«В 1/16 финала чемпионата мира Аргентина сыграет против Кабо-Верде, Месси против Возиньи. Конечно, не такой афиши мы ждали в 1/16 финала, так как все были уверены, что Аргентина будет играть с Уругваем, но Уругвай свою группу на этом чемпионате мира провалил.

Кабо-Верде вышел с тремя очками из группы, ни разу не проиграл и теперь ждёт встречи с Месси. Возинья говорит, что Месси его кумир, хочется получить футболку Месси. Конечно, сборная Кабо-Верде уже сотворила сенсацию, уже они герои, их будут встречать как героев у себя на родине. Браво, Кевин Ленини, молодец — Беншимол, тоже выходил на этом чемпионате мира. Ну, дальше-то всё, конечно, для Кабо-Верде. Аргентина, Месси дома. Аргентина дома практически, потому что матч пройдёт в Майами. Согласитесь, не то время для сенсаций, чтобы ждать встречу, где аргентинцы испытают серьёзные проблемы.

Победа Аргентины всухую котируется очень скромно — 1.50. Посмотрел, думаю, что победа Аргентины с форой (-2) это хороший вариант за 1.95. Можно, например, взять победу Аргентины через верх, тотал Аргентины больше 2.5 – это уже цифры пожирнее.

Но мне кажется, победа с форой (-2) с лёгкой подстраховкой, вдруг 2:0 выигрывают, хороший вариант. Аргентина просто должна со свистом проходить. Вообще у них, конечно, сетка… Жду матч Аргентина – Колумбия в четвертьфинале. Вот это будет, конечно, резня, будет бойня! А пока надо спокойненько проходить Кабо-Верде в Майами и готовиться к следующей стадии», — приводит слова Генича «РБ Спорт».