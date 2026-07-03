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Австралия — Египет: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 по футболу 3 июля

Австралия — Египет: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 3 июля
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Австралия — Египет.

Ставка: ТМ 2 за 1.80.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё одна сумасшедшая пара: Египет и Австралия. Команды сыграют этот матч в Арлингтоне, в Техасе, и кто-то из них выйдет в 1/8 финала. Заслуженно это или нет — уже другой вопрос. Но футбол, который показывали австралийцы, построен на обороне, длинных передачах и выбеганиях, где-то иногда могут проскочить какие-то интересные комбинации. У египтян, конечно же, состав и покрепче, и помастеровитее, и футбол поизящнее. Но австралийцы знают, как обороняться, как они будут выстраивать эту игру. Попович, их тренер, прошёл футбол уже достаточно давно, он понимает, что с этим быстрым Египтом раскрываться нельзя.

Календарь ЧМ-2026

Если египтяне сумели восстановить Мо Салаха, хорошо. Но даже без него команда опасна. Мне кажется, от его присутствия уже нет такой зависимости, как была раньше. Есть Мармуш, есть Ашур, Зико, Трезеге, вообще команда очень подвижная, очень быстрая.

Поэтому, скорее всего, австралийцы окопаются у своих ворот и будут рассчитывать на контратаки или на какие-то стандарты. Думаю, будет не очень много голов, учитывая, что это плей-офф, а на кону выход в 1/8 финала.

Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2 за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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