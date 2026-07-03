Австралия — Египет: ставка Алексея Андронова на встречу ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Австралия — Египет.

Ставка: Египет не проиграет и ТМ 2.5 за 1.80.

«Забавная пара получилась в 1/16 финала. Вот такие сборные кто-то считает пассажирами, хотя австралийцы не первый раз в плей-офф выходят. Так получалось, что и в 2006 году, и в 2022-м они проиграли в 1/8 будущим чемпионам — Италии и Аргентине. Для Египта это первый подобный успех, в принципе, они могли с первого места отобраться. Но полагаю, они могут быть довольны, учитывая, кто им достался.

Очень тяжёлая история у Австралии с тем, как забивать. Всего два мяча забила команда, оба в ворота сборной Турции. Поэтому тут главный, наверное, для них вопрос, как они найдут дорогу к чужим воротам?

Тут поднакопилось уже травмированных в этих сборных. И даже с Салахом до конца ещё не ясно, сможет ли играть 90 минут или нет. Ставки высоки. Проход дальше очень дорого стоит. Ожидаю увидеть закрытый футбол здесь, без какого-то большого количества моментов. Думаю, египтяне, наверное, чуть посильнее выглядят, поэтому сделаю такой вариант ставки — Египет не проиграет и тотал меньше 2.5 за 1.80. Вообще ничья очень вероятна в основное время — либо 0:0, либо 1:1. Вот как-то так мне всё это видится», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».