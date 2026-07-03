Аргентина — Кабо-Верде: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2026 4 июля

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Аргентина — Кабо-Верде.

Ставка: победа Аргентины и тотал больше 2.5 за 1.70.

«Один из таких матчей, который выглядит однозначным в первом раунде плей-офф. В принципе, это ещё касалось игр Испания — Австрия и Франция — Швеция. Здесь, пожалуй, совсем чудесная ситуация, потому что сборная Кабо-Верде вообще сенсационный участник плей-офф, ведь это первая команда с 1998 года, которая сумела пройти из группы, не выиграв ни одного матча, у нее три ничьих. Все три по-разному складывались для них. 28 лет назад такое же достижение покорилось чилийцам.

Но я думаю, что сказка заканчивается, тем более что там есть и травмы. И всё-таки действующий чемпион мира, конечно, выглядит гораздо более авторитетным во всех смыслах. Плюс аргентинцы давали группе основных игроков отдых в последнем матче. Так что я не вижу здесь каких-то проблем, которые у Аргентины могут или должны возникнуть.

Ставок предложу две, сами смотрите, что вам больше нравится. Коэффициенты сильно разные. Первая — победа Аргентины и тотал матча больше 2.5 за 1.70, это скромненько. Второй вариант пожирнее — победа Аргентины и тотал жёлтых карточек больше 2.5. Тут уже можно развернуться, дают 2.25. В общем, я думаю, что и сами аргентинцы не дураки нарушать правила, они это любят делать, Кабо-Верде тоже наверняка будет лупить по ногам», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».