Австралия — Египет: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Австралия — Египет.

Ставка: проход Австралии за 2.15.

«Сложно такой матч предсказать. Египет — весёлая команда, есть Салах, хотя на этом турнире он пока не выглядит совсем в своей тарелке. Австралию я смотрел по результатам и статистике, особенно матч с Парагваем: они тогда выглядели не хуже, много атаковали и создавали моменты. Для меня Австралия сейчас — очень серьёзная команда. Особенно после того, как Парагвай прошёл Германию.

Египет — тоже непростой соперник, поэтому по уровню это плюс-минус равные сборные. Но я всё-таки больше склоняюсь к Австралии. Они со всеми играют хорошо, много бегают и давят и в плане организации выглядят чуть помощнее. Египет может огрызнуться, использовать Салаха или какой-то быстрый выход, но в целом Австралия будет ближе к победе.

Думаю, игра получится равная, до голика. Может быть, долго будет ничья, как в некоторых матчах плей-офф, где всё решалось уже в концовке или даже после основного времени. Австралия как раз способна дотерпеть, добавить в нужный момент и забить решающий мяч. На чемпионате мира поддержка, физика и характер сейчас очень многое решают.

Египет — хорошая командочка, просто так матч не отдаст. Но Австралия выглядит чуть мощнее, больше атакует и увереннее проходит такие игры. Поэтому я думаю, что в сложном матче Австралия всё-таки победит Египет и пройдёт дальше, может быть, даже не в основное время», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».