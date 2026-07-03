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Австралия — Египет: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Австралия — Египет: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Австралия — Египет.

Ставка: проход Австралии за 2.15.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сложно такой матч предсказать. Египет — весёлая команда, есть Салах, хотя на этом турнире он пока не выглядит совсем в своей тарелке. Австралию я смотрел по результатам и статистике, особенно матч с Парагваем: они тогда выглядели не хуже, много атаковали и создавали моменты. Для меня Австралия сейчас — очень серьёзная команда. Особенно после того, как Парагвай прошёл Германию.

Египет — тоже непростой соперник, поэтому по уровню это плюс-минус равные сборные. Но я всё-таки больше склоняюсь к Австралии. Они со всеми играют хорошо, много бегают и давят и в плане организации выглядят чуть помощнее. Египет может огрызнуться, использовать Салаха или какой-то быстрый выход, но в целом Австралия будет ближе к победе.

Календарь ЧМ-2026

Думаю, игра получится равная, до голика. Может быть, долго будет ничья, как в некоторых матчах плей-офф, где всё решалось уже в концовке или даже после основного времени. Австралия как раз способна дотерпеть, добавить в нужный момент и забить решающий мяч. На чемпионате мира поддержка, физика и характер сейчас очень многое решают.

Египет — хорошая командочка, просто так матч не отдаст. Но Австралия выглядит чуть мощнее, больше атакует и увереннее проходит такие игры. Поэтому я думаю, что в сложном матче Австралия всё-таки победит Египет и пройдёт дальше, может быть, даже не в основное время», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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