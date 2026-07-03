Аргентина — Кабо Верде: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2026 в США

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Аргентина — Кабо Верде.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.51.

«Кабо-Верде — ещё один сюрприз этого чемпионата мира. Я говорил ещё в начале турнира, что сюрпризы будут, и их будет много, но честно — не думал, что в таком количестве. Вот, пожалуйста: Кабо-Верде в плей-офф. Команда-дебютант, маленькая страна, а уже играет матч на вылет против Аргентины.

Конечно, при новом формате возможностей стало больше: 48 команд, 1/16 финала, шанс пройти дальше есть не только у первых двух, но и у лучших третьих мест. Но Кабо-Верде вообще не надо принижать — они не просто случайно проскочили, а вышли из группы и никому там легко не отдали матч. Такие истории украшают чемпионат мира.

Но дальше начинается совсем другой уровень. Аргентина — действующий чемпион мира, команда с огромным опытом, характером победителей и гениальным футболистом Лионелем Месси. Когда у тебя есть такой игрок, в плей-офф это всегда преимущество. Он может решить эпизод, отдать передачу, забить сам или одним движением перевернуть матч.

Поэтому при всём уважении к Кабо-Верде Аргентина должна проходить дальше. Да, сюрпризы есть, турнир уже показал, что никого нельзя заранее вычёркивать. Но здесь разница в классе слишком большая. Думаю, Аргентина сыграет спокойно, не полезет в авантюру и победит с разницей минимум в два мяча. Больше всего вижу счёт 2:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».