Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Кабо Верде: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2026 по футболу в США

Аргентина — Кабо Верде: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2026 в США
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Аргентина — Кабо Верде.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.51.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кабо-Верде — ещё один сюрприз этого чемпионата мира. Я говорил ещё в начале турнира, что сюрпризы будут, и их будет много, но честно — не думал, что в таком количестве. Вот, пожалуйста: Кабо-Верде в плей-офф. Команда-дебютант, маленькая страна, а уже играет матч на вылет против Аргентины.

Конечно, при новом формате возможностей стало больше: 48 команд, 1/16 финала, шанс пройти дальше есть не только у первых двух, но и у лучших третьих мест. Но Кабо-Верде вообще не надо принижать — они не просто случайно проскочили, а вышли из группы и никому там легко не отдали матч. Такие истории украшают чемпионат мира.

Календарь ЧМ-2026

Но дальше начинается совсем другой уровень. Аргентина — действующий чемпион мира, команда с огромным опытом, характером победителей и гениальным футболистом Лионелем Месси. Когда у тебя есть такой игрок, в плей-офф это всегда преимущество. Он может решить эпизод, отдать передачу, забить сам или одним движением перевернуть матч.

Поэтому при всём уважении к Кабо-Верде Аргентина должна проходить дальше. Да, сюрпризы есть, турнир уже показал, что никого нельзя заранее вычёркивать. Но здесь разница в классе слишком большая. Думаю, Аргентина сыграет спокойно, не полезет в авантюру и победит с разницей минимум в два мяча. Больше всего вижу счёт 2:0», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Аргентина — Кабо-Верде. Возиньей Месси не возьмёшь
Аргентина — Кабо-Верде. Возиньей Месси не возьмёшь
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android