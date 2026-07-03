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Колумбия — Гана: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 по футболу в Канзас-Сити

Колумбия — Гана: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 в Канзас-Сити
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Колумбия — Гана.

Ставка: проход Ганы за 5.05.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гана — сборная, которая уже дала бой англичанам. Они сыграли с Англией 0:0, а это о многом говорит, потому что англичане обычно создают много моментов и почти в каждой игре забивают. Значит, у Ганы неплохо выстроена оборона, команда умеет терпеть, биться и не разваливаться под давлением.

Колумбия — тоже крепкая сборная. Они вышли из группы, где были Португалия, Узбекистан и Конго, и в целом смотрелись достаточно уверенно. Здесь, по сути, встречаются две плюс-минус равные команды: обе атлетичные, будут много бороться, бежать и навязывать силовую игру. Сказать, что кто-то прямо сильнее, тяжело.

Календарь ЧМ-2026

Но я всё-таки чуть больше склоняюсь к Гане. После такого матча с Англией видно, что команда умеет играть организованно и держать удар. Колумбия тоже даст бой, у них есть качество впереди, но крупного счёта здесь точно не жду. Такие игры в плей-офф обычно решает один момент, стандарт или одна ошибка.

Думаю, Гана забьёт свой голик и доведёт матч до победы — где-то 1:0. Колумбия будет давить и пытаться отвечать, но ганцы могут вытерпеть и сыграть на результат. В такой равной паре мне чуть понятнее именно этот сценарий. Пусть Гана пройдёт дальше, на это и поставим», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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