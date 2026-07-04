Названы шансы «Спартака» победить «Крылья Советов»

4 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Крылья Советов». Игра пройдёт на базе «Спартака» в Тушине. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.46. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 7.45. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Гол в каждом тайме идёт за 1.83.