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Названы шансы «Спартака» победить «Крылья Советов»

Названы шансы «Спартака» победить «Крылья Советов»
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4 июля состоится товарищеский матч «Спартак» — «Крылья Советов». Игра пройдёт на базе «Спартака» в Тушине. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.46. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 7.45. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Гол в каждом тайме идёт за 1.83.

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