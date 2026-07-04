Канада — Марокко: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026

4 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Канада — Марокко. Игра пройдёт в Хьюстоне, США, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество представителю Африки. Сделать ставку на победу сборной Канады предлагается с коэффициентом 4.84. Победа Марокко оценивается коэффициентом 1.86. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.