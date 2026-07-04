Парагвай — Франция: ставки и коэффициенты на матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

5 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Парагвай — Франция. Игра пройдёт в городе Филадельфия, США, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество представителю Европы. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.21. Победа Парагвая оценивается коэффициентом 16.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.