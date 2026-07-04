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Парагвай — Франция: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 по футболу

Парагвай — Франция: прогноз Владимира Гучека на матч ЧМ-2026
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Парагвай — Франция.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.14.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В 1/8 финала часто встречаются пары, где заранее многое понятно. Так было и в 1/16 финала этого чемпионата мира. Но так казалось только потому, что совершенно ни на что особенное не претендовавшие парагвайцы дотерпели до серии пенальти с грозными, но безумно безыдейными немцами. А там случилась магия: вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль заколдовал подопечных Юлиана Нагельсмана, и даже промахи партнёров не надломили настрой южноамериканской команды, которую вообще-то после 1-го тура группового этапа и поражения от Соединённых Штатов со счётом 1:4 многие заранее отправили домой.

Календарь ЧМ-2026

А она сначала выцарапала себе право играть в плей-офф, победив Турцию и сведя матч с Австралией к очень скучной, но такой нужной нулевой ничьей. Французы же пока что выглядят с запасом самой сильной командой турнира. У неё тоже есть слабые места, которыми иногда пользуются соперники. Однако коллектив Дешама будто бы действительно собирается на высоченной ноте проводить своего тренера из сборной после многих лет работы в ней.

Прогнозирую, что в этой встрече парагвайцы постараются провернуть тот же трюк, что и в матче с немцами. Получится ли? Честно говоря, вряд ли. Всё-таки уровнем французы гораздо выше, и футбол у них явно привлекательнее. Однако никогда южноамериканскую сборную заранее списывать со счетов нельзя. Забитых мячей из-за единственной работающей для Парагвая тактики будет не очень много. Возможно, забивать будут только французы. Но больше трёх голов здесь не жду», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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