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Канада — Марокко: прогноз Константина Генича на матч плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Канада — Марокко: прогноз Константина Генича на матч плей-офф ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Канада — Марокко.

Ставка: победа Марокко за 1.80.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«1/8 финала чемпионата мира стартует матчем в США, где будет играть хозяйка турнира, но играть не на своём поле. Речь о сборной Канады, которая сыграет с Марокко. И уже по матчу с ЮАР было видно, что Канада не так хороша, не так подвижна. Этот матч пройдёт в Хьюстоне на замечательном стадионе с закрытой крышей. Но канадцам всё равно будет очень тяжело подхватить темп, который предлагает сборная Марокко. Здесь всё-таки марокканцы и поопытнее, и поискушённее в таких вещах и на таких стадиях. Гораздо убедительнее и целостнее выглядит африканская команда, чем сборная Джесси Марша.

Календарь ЧМ-2026

Канада уже хорошего результата добилась и вышла в 1/8 финала. Вряд ли канадцы рассчитывали пройти дальше. Мне кажется, просто канадцам не хватит ни эмоций, ни сил противостоять такой мощной сборной Марокко.

Мой прогноз на основное время — победа сборной Марокко за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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