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Канада — Марокко: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 по футболу 4 июля

Канада — Марокко: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 4 июля
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Канада — Марокко.

Ставка: победа Марокко за 1.79.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Марокко с самого начала турнира показывает очень приличный и качественный футбол. Это мощная, сильная сборная, которая хорошо прошла групповой этап, а потом ещё и Нидерланды выбила. Поэтому для меня здесь марокканцы выглядят фаворитами. Канадцы, понятно, тоже молодцы, дошли до 1/8 финала, но, если брать по футболистам и мастерству, Марокко всё-таки посильнее.

У Канады плюс в том, что это домашний ЧМ и поддержка у них будет серьёзная. Болельщики погонят вперёд, настрой будет хороший, но только за счёт этого пройти такую команду, как Марокко, тяжело. Канадцы могут биться и навязывать борьбу, но по качеству игры марокканцы смотрятся увереннее.

Календарь ЧМ-2026

Марокко — команда сбалансированная: умеет обороняться, быстро выходит в атаку и хорошо держит структуру. А в таких матчах это очень важно, потому что плей-офф — одна ошибка, и всё может закончиться. Канада — точно не подарок, но всё-таки у Марокко больше класса и игроков, которые могут решить момент.

Не думаю, что у Канады здесь много шансов. Они уже хорошо прошли турнир, но против такого Марокко будет очень тяжело. Мне кажется, марокканцы должны спокойно сыграть в свой футбол, выдержать давление и победить в основное время», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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