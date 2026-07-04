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Парагвай — Франция: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 в Филадельфии

Парагвай — Франция: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026 в Филадельфии
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Парагвай — Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.62.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну, здесь, думаю, комментарии почти излишни. Парагвай уже сделал то, чего от него никто не ждал: выбил Германию. Да, немцы сейчас со своими проблемами, это уже не та машина, которая раньше всех давила, но всё равно обыграть Германию в плей-офф чемпионата мира — это серьёзная история.

Парагвай выдержал, дотерпел, довёл матч до пенальти и там оказался крепче. За это им можно только отдать должное. Такие победы просто так не приходят: значит, есть характер, организация игры и вера в себя. Но одно дело — один раз сотворить сенсацию, другое — сразу после этого повторить то же самое против Франции.

Календарь ЧМ-2026

А Франция сейчас выглядит очень мощно. Они прошли группу уверенно, потом спокойно разобрались со Швецией — 3:0. Состав у них сумасшедший, скорость, мощь и индивидуальное мастерство — всё есть. И, самое главное, у Франции много футболистов, которые могут решить матч не только за счёт командной игры, но и одним эпизодом.

Поэтому второй такой сюрприз от Парагвая я уже не вижу. Они будут бороться, закрываться, терпеть и, может быть, какое-то время держаться за счёт дисциплины. Но против такой Франции этого мало. Думаю, французы сыграют спокойно, без лишнего риска и заберут своё. Больше всего здесь вижу 2:0 в пользу Франции, то есть победу Франции минимум в два мяча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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