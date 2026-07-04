Канада — Марокко: прогноз Владимира Гучека на встречу ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Канада — Марокко.

Ставка: победа Марокко за 1.87.

«Хозяева чемпионата мира вновь откроют программу очередного раунда мундиаля. Позади матчи 1/16 финала, после этой стадии команд осталось на восемь пар. Это уже какое-то привычное, что ли, количество коллективов для нас в рамках именно матчей на вылет. Канадцы очень тяжело прошли соперников из Южной Африки.

Североамериканская команда уже в добавленное ко второму тайму время забила первый мяч во встрече и прошла первый раунд плей-офф. Однако волею жребия ни одной встречи на действительно домашних аренах никто из хозяев чемпионата мира именно в плей-офф не проведёт. Однако это канадцам не помешало одолеть предыдущего соперника. Марокканцы же в триллере одолели голландцев, это был главный матч 1/16 финала этого чемпионата мира с одинаковыми шансами у обеих команд и драматичной концовкой в серии пенальти. Марокканцы, как можно догадаться, оказались капельку сильнее оппонента и вышли в 1/8 финала.

На бумаге до матча кажется, что нет никаких препятствий для того, чтобы марокканцы второй раз подряд оказались в четвертьфинале чемпионата мира. Свой главный матч на пути к этому достижению марокканцы уже провели. Канадцам же такое выступление на чемпионате мира уже засчитают за громадный успех. Выход в четвертьфинал не будет лишним в таком случае, но и его отсутствию никто сильно не расстроится. Поэтому жду здесь победы марокканцев», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».