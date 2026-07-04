Парагвай — Франция: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 в США

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Парагвай — Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.62.

«Франция для меня сейчас вообще один из главных фаворитов чемпионата мира. Французы идут очень мощно, много забивают, у них сильнейшая группа атаки, и Мбаппе среди лидеров гонки бомбардиров. Причём Франция хороша не только впереди — у них сильные футболисты во всех линиях, поэтому Парагваю будет очень тяжело.

Парагвай, понятно, будет много обороняться. Это крепкая команда, которая уже показала, что умеет терпеть, держать удар и играть на результат. Они, конечно, тоже будут пытаться выбегать в атаку, искать стандарты и какие-то свои моменты. Просто сидеть в обороне против Франции весь матч нельзя, потому что давление будет постоянным.

Но у французов слишком много качества впереди. Там исполнители, которые могут решить эпизод индивидуально: обыграть, ускориться, пробить или отдать последний пас. Думаю, Франция будет давить, держать мяч и постепенно расшатывать оборону Парагвая. Обороняться против такой атаки 90 минут очень сложно.

Не думаю, что для Франции это будет совсем лёгкая прогулка, потому что Парагвай поборется и постарается закрыть зоны. Но класс французов должен сказаться. Думаю, Франция победит достаточно уверенно, с разницей минимум в два мяча — где-то 2:0 или 3:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».