Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/8 финала

На ЧМ-2026 позади остался первый раунд плей-офф. Борьбу продолжают 16 команд. Эксперты обновили линию на победителя турнира перед стартом 1/8 финала.

Главным фаворитом по-прежнему считают Францию, сделать ставку на её победу можно за 2.90 (перед стартом плей-офф было 4.50). В 1/8 финала французы сыграют со сборной Парагвая (400.00).

Вероятность успеха сборной Аргентины оценили в 5.00, эта котировка не изменилась. Действующие чемпионы мира в 1/8 финала сыграют с Египтом (250.00).

Заключить пари на Испанию можно с коэффициентом 7.00 (было 8.00). Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет в следующем раунде плей-офф с Португалией, на которую, в свою очередь, можно поставить за 13.00, эта цифра также не изменилась.

Шансы Англии оценили в 10.00 (было 8.00). Команда Томаса Тухеля сыграет с одними из хозяев турнира — сборной Мексики (30.00).

Вероятность успеха сборной Бразилии оценили в 13.00 (было 15.00). Пентакампеонам предстоит матч с Норвегией (35.00).

Поставить на чемпионство Колумбии можно с коэффициентом 25.00 (было 35.00). Южноамериканцы в 1/8 финала встретятся со Швейцарией (65.00).

Наконец, на сборную США предлагают заключить пари за 30.00 (было 35.00). Команде Маурисио Почеттино предстоит сыграть с Бельгией (40.00).