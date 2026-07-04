Эксперты назвали фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026 перед 1/8 финала

На ЧМ-2026 завершилась стадия 1/16 финала. Букмекеры обновили линию на звание лучшего бомбардира турнира.

Главным фаворитом аналитики считают Килиана Мбаппе, поставить на его победу можно за 2.00. Француз отличился на групповой стадии четыре раза и добавил к этому ещё два мяча в ворота Швеции в 1/16 финала.

Поставить на Лионеля Месси, который забил шесть мячей на групповом этапе и ещё один в плей-офф, можно за 2.15.

Вероятность того, что лучшим снайпером станет Гарри Кейн, оценили в 10.00. После дубля в ворота ДР Конго у англичанина пять голов.

На Эрлинга Холанда, который также отличился пять раз, можно поставить за 25.00. С таким же коэффициентом предлагают заключить пари на испанца Микеля Оярсабаля, у которого четыре мяча.

Вероятность победы Усмана Дембеле оценили в 30.00, француз забил четырежды на этом турнире. На ещё одного игрока с четырьмя голами — Винисиуса — дают котировку 40.00.

Шансы Криштиану Роналду оценили в 50.00. У португальца пока что три забитых мяча на ЧМ-2026.