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Бразилия — Норвегия: кто фаворит матча ЧМ-2026 по футболу

Бразилия — Норвегия: кто фаворит матча ЧМ-2026
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В ночь с 5 на 6 июля мск состоится матч второго раунда плей-офф ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 4.24, в то время как победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 1.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

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