Бразилия — Норвегия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026

В ночь с 5 на 6 июля мск состоится матч второго раунда плей-офф ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 4.24, в то время как победа национальной команды Бразилии оценивается коэффициентом 1.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.