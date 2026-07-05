Мексика — Англия: ставки и коэффициенты на матч 1/8 финала ЧМ-2026

6 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Мексика — Англия. Игра пройдёт в городе Мехико, Мексика, на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество представителю Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 2.29. Победа Мексики оценивается коэффициентом 3.58. Ничейный исход можно найти в линии за 3.16.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.