Бразилия — Норвегия: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бразилия — Норвегия.

Ставка: два-три гола в матче за 2.04.

«Очень любопытная пара Бразилия — Норвегия ожидает нас в 1/8 финала ЧМ. Винисиус против Холанда, Анчелотти против Сольбаккена, который наверняка что-то интересное готов предложить своему опытному оппоненту, не просто так он в раздевалке сказал: «Анчелотти, мы идём за тобой!»

Бразилия в целом очень неплохо добирает по ходу этого турнира, бывают провальные моменты, как, например, первый тайм в игре с Японией, но команда здорово может переключиться и настроить себя на нужный лад, как это было с той же Японией во втором тайме.

Норвегия давно не играла на чемпионатах мира, но хорошего результата уже добилась. И это исторически одна из самых неудобных команд для Бразилии, потому что бразильцы никогда Норвегию не обыгрывали. Но хоть и Норвегия доставит определённые неприятности этой Бразилии, мне кажется, всё равно пентакампеоны больше верят в себя, чем сборная Норвегии.

Думаю, Бразилия может всё решить в основное время. Победа Бразилии оценивается неплохо — 1.87. Но, пожалуй, здесь чуть-чуть перестрахуюсь и возьму вариант «два-три гола в матче» за коэффициент 2.04. Вряд ли это получится сверхоткрытая игра, как многие предполагают. Жду что-то подобное, как было в матче Норвегии с Кот-д’Ивуаром. Скорее в сторону пентакампеонов всё может качнуться, но остановлюсь на варианте с тоталом 2 или 3 гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».