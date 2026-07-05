Мексика — Англия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 в Мехико

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Мексика — Англия.

Ставка: ТМ 2 за 2.00.

«В Мексике на стадионе «Ацтека» хозяева, не пропустившие пока ещё ни одного мяча, будут играть против сборной Англии. И это серьёзное испытание для сборной Мексики, для Хавьера Агирре. Знаем Агирре как тренера очень практичного, прагматичного. Поэтому мексиканцы точно не станут играть в открытый футбол с Англией. Если они подраскроются, можно получить четыре, как это было с хорватами. И вот эта уверенность, что команда не пропустит, что она так надёжно действует в обороне, конечно, мексиканцам, помогает.

Англия пока не впечатляет, тяжеловато выглядит. Если бы не Гарри Кейн, уже могли бы сойти на прошлой стадии. Но этот результат, учитывая статус плей-офф, 1/8 финала, а на кону четвертьфинал, можно считать суперхорошим, особенно для мексиканцев. Думаю, как раз на них будет определённое давление. А это волнение может чуть игроков сковывать.

В целом результативный игры от этой пары не жду. А жду, что будет тотал меньше 2 за коэффициент двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».