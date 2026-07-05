Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Мексика — Англия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 в Мехико

Мексика — Англия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 в Мехико
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Мексика — Англия.

Ставка: ТМ 2 за 2.00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Мексике на стадионе «Ацтека» хозяева, не пропустившие пока ещё ни одного мяча, будут играть против сборной Англии. И это серьёзное испытание для сборной Мексики, для Хавьера Агирре. Знаем Агирре как тренера очень практичного, прагматичного. Поэтому мексиканцы точно не станут играть в открытый футбол с Англией. Если они подраскроются, можно получить четыре, как это было с хорватами. И вот эта уверенность, что команда не пропустит, что она так надёжно действует в обороне, конечно, мексиканцам, помогает.

Календарь ЧМ-2026

Англия пока не впечатляет, тяжеловато выглядит. Если бы не Гарри Кейн, уже могли бы сойти на прошлой стадии. Но этот результат, учитывая статус плей-офф, 1/8 финала, а на кону четвертьфинал, можно считать суперхорошим, особенно для мексиканцев. Думаю, как раз на них будет определённое давление. А это волнение может чуть игроков сковывать.

В целом результативный игры от этой пары не жду. А жду, что будет тотал меньше 2 за коэффициент двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Мексика — Англия. Кейн снова спасёт Тухеля
Мексика — Англия. Кейн снова спасёт Тухеля
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android