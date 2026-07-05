Бразилия — Норвегия: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Бразилия — Норвегия.

Ставка: проход Норвегии за 2.92.

«Смотрел бразильцев с японцами, пока Бразилия не впечатляет. Если брать весь турнир с первого матча, нет ощущения, что они показывают тот самый бразильский футбол. Да, есть личности: Винисиус где-то что-то сделает, кто-то решит эпизод, но командной игры, которая должна быть у такой сборной, пока не видно.

Норвегия мне в этом плане нравится больше. Они славятся командной игрой: хорошо обороняются и прессингуют, все понимают, что делать на поле. Думаю, за счёт такого давления норвежцы будут мешать бразильцам разворачиваться, идти в приём и не давать спокойно принимать мяч. А Бразилия этого не любит, когда её начинают душить и не дают играть свободно.

Поэтому не верю в бразильцев именно с Норвегией. Мне кажется, норвежцы дадут бой и могут даже переиграть соперника. Даже если дойдёт до дополнительного времени или серии пенальти, всё равно по игре Норвегия мне сейчас понятнее. У норвежцев больше порядка, командности, они выглядят более цельной сборной.

Бразилия опасна за счёт индивидуального класса, это понятно. Но в плей-офф одного этого может не хватить. Здесь нужно быть командой, терпеть, прессинговать и не выключаться из борьбы. Норвегия как раз так и играет, поэтому я бы поставил на их проход дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».