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Бразилия — Норвегия: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Бразилия — Норвегия: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Бразилия — Норвегия.

Ставка: проход Норвегии за 2.92.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Смотрел бразильцев с японцами, пока Бразилия не впечатляет. Если брать весь турнир с первого матча, нет ощущения, что они показывают тот самый бразильский футбол. Да, есть личности: Винисиус где-то что-то сделает, кто-то решит эпизод, но командной игры, которая должна быть у такой сборной, пока не видно.

Норвегия мне в этом плане нравится больше. Они славятся командной игрой: хорошо обороняются и прессингуют, все понимают, что делать на поле. Думаю, за счёт такого давления норвежцы будут мешать бразильцам разворачиваться, идти в приём и не давать спокойно принимать мяч. А Бразилия этого не любит, когда её начинают душить и не дают играть свободно.

Календарь ЧМ-2026

Поэтому не верю в бразильцев именно с Норвегией. Мне кажется, норвежцы дадут бой и могут даже переиграть соперника. Даже если дойдёт до дополнительного времени или серии пенальти, всё равно по игре Норвегия мне сейчас понятнее. У норвежцев больше порядка, командности, они выглядят более цельной сборной.

Бразилия опасна за счёт индивидуального класса, это понятно. Но в плей-офф одного этого может не хватить. Здесь нужно быть командой, терпеть, прессинговать и не выключаться из борьбы. Норвегия как раз так и играет, поэтому я бы поставил на их проход дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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