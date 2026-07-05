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Бразилия — Норвегия: прогноз Владислава Радимова на игру ЧМ-2026 по футболу в США

Бразилия — Норвегия: прогноз Владислава Радимова на игру ЧМ-2026 в США
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия.

Ставка: победа Норвегии и ТБ 2.5 гола за 2.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что бразильцы набрали неплохую форму. В данный момент они выглядят предпочтительнее как команда, нежели Норвегия. Я считаю, что здесь будет победа сборной Бразилии через тотал больше 2.5 гола, матч будет результативным.

Календарь ЧМ-2026

Прорехами в обороне, которые есть у норвежцев, Винисиус воспользуется, применяя свои умения в игре один в один. Отсюда вывод для ставки – Винисиус забьёт больше, чем Эрлинг Холанд», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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