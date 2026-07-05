Бразилия — Норвегия: ставка Михаила Моссаковского на встречу ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Бразилия — Норвегия.

Ставка: ТМ 21.5 фола за 2.00.

«Бразилия, конечно, будет явным фаворитом. Несмотря на силу атаки Норвегии, бразильцы по ходу турнира набирают тонус и находят решения даже на фоне кадровых потерь. Нет Уэсли, под вопросом Рафинья, Пакета точно пропустит этот матч, но Карло Анчелотти уже показывает, что умеет компенсировать эти проблемы. Думаю, игра будет проходить с преимуществом Бразилии: по владению, ударам, подходам к воротам и, возможно, угловым.

Обратите внимание, что свой матч 1/16 финала бразильцы провели гораздо увереннее, чем норвежцы. Да, счёт одинаковый (2:1), но по содержанию это были разные игры. У Бразилии было ощутимое преимущество над Японией, тогда как у Норвегии против Кот-д’Ивуара всё держалось куда более шатко. По воротам норвежцев было нанесено 14 ударов, а сами они пробили только девять раз. Бразилия же в последних матчах бьёт довольно много, поэтому индивидуальный тотал бразильцев больше 14.5 удара можно рассмотреть — коэффициент там хороший.

Но ещё интереснее здесь выглядят фолы. Обе команды не грубые и играют с небольшим количеством нарушений. В 1/16 финала у Бразилии с Японией было всего 17 фолов на двоих, причём сами бразильцы нарушили правила только четыре раза. В матче Норвегии и Кот-д’Ивуара показатель был ещё ниже — 13 фолов. Для плей-офф чемпионата мира это радикально низкие цифры, но они хорошо описывают манеру обеих сборных. Судить будет Исмаил Эльфат — американский арбитр марокканского происхождения, который не любит давать лишние свистки. Его средние показатели близки к линии, которую сейчас предлагают букмекеры, но именно в этой паре команды не должны добраться до 22 фолов.

Если не случится ничего экстраординарного, матч должен остаться «низовым» по нарушениям. Бразилия и Норвегия с соперниками, которые не провоцируют игру в мелкий фол, стабильно уходят в «низ», поэтому тотал меньше 21.5 фола здесь выглядит логично», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».