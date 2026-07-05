Мексика — Англия: прогноз Александра Елагина на игру 1/8 финала ЧМ-2026 в Мехико

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Мексика — Англия.

Ставка: обе забьют за 1.99.

«В понедельник в 3 часа утра мск на легендарном стадионе «Ацтека» в матче 1/8 финала встретятся сборные Мексики и Англии. Сборная Мексики, играющая на высокогорном стадионе перед своими страстными, преданными болельщиками, постарается продолжить свою впечатляющую кампанию на ЧМ-2026, в ходе которой она ещё не пропустила ни одного мяча.

На этом легендарном стадионе, который был открыт в 1966 году, Эль Триколор (официальное прозвище мексиканской сборной) может похвастаться впечатляющими показателями: в 92 проведённых матчах хозяева одержали 68 побед, 17 раз сыграли вничью и потерпели всего семь поражений. Высота стадиона над уровнем моря составляет 2240 метров, что даёт физиологическое преимущество хозяевам, поскольку разреженный воздух снижает доступность кислорода для команд гостей, что приводит к усталости и снижению аэробных возможностей. Исследования показывают, что во втором тайме показатели соперников снижаются на 25%.

На «Ацтеке» сборные Мексики и Англии провели два товарищеских матча, в которых «три льва» не сумели забить ни разу: в июне 1969 года соперники сыграли вничью 0:0, а в июне 1985-го хозяева победили 1:0.

Мексиканцы на нынешнем ЧМ провели четыре матча, три из которых — на «Ацтеке»: в группе А с ЮАР (2:0), Чехией (3:0) и в 1/16 финала — с Эквадором (2:0), забив семь голов. А всего Эль Триколор в ходе турнира настреляли восемь голов, которые записали на свой счёт пять футболистов: три — 29-летний Хулиан Киньонес из саудовской «Аль-Кадисии», два — 35-летний Рауль Хименес, по одному — Луис Ромо, Альваро Фидальго и 30-летний московский динамовец Чавес. В групповом турнире ЧМ-2026 только три команды показали 100-процентный результат, выиграв все матчи в группе: Мексика, Франция и Аргентина.

Англичане, попавшие в группу L, набрали семь очков, победив Хорватию 4:2 и Панаму (2:0), сыграв вничью с Ганой (0:0). В 1/16 финала «три льва» одержали волевую победу над ДР Конго 2:1. Голы Англии забили три футболиста: 32-летний Гарри Кейн — пять голов, Джуд Беллингем — два и Маркус Рашфорд — один. Выиграв у ДР Конго, англичане одержали 10-ю победу в плей-офф крупного турнира за последние восемь лет. Кроме того, «три льва» выиграли свой первый матч на чемпионате мира с 1966 года после того, как первыми пропустили гол. Их последняя волевая победа была достигнута в финальном матче ЧМ-1966 над Западной Германией — 4:2.

Если принять во внимание преимущество хозяев в акклиматизации и проблемы англичан в обороне из-за травм ведущих игроков (Рис Джеймс и Тино Ливраменто), то, несмотря на огромный авторитет сборной Англии (четвёртое место в текущем рейтинге ФИФА, у мексиканцев — 14-е), в предстоящем матче фаворита нет. Поэтому лучше поставлю на то, что в этой встрече обе команды смогут отличиться», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».