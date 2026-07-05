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Мексика — Англия: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата мира по футболу — 2026

Мексика — Англия: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата мира по футболу — 2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Мексика — Англия.

Ставка: проход Мексики за 2.11.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мексиканцы очень достойно смотрятся на этом чемпионате мира. Англичане тоже прошли дальше, но сказать, что они показывают какой-то сильный или яркий футбол, не могу. С Хорватией, когда выиграли 4:2, они мне понравились, а вот дальше уже всё было тяжелее. С Ганой сыграли 0:0, с Панамой выиграли 2:0, а в последнем матче с Конго, вообще «горели» по счёту и только потом вытащили игру.

Не видно, чтобы Англия прибавляла от матча к матчу. Скорее наоборот — по игре всё тяжелее и тяжелее. Где-то Кейн решил момент, индивидуальный класс помог, но сказать, что команда смотрится идеально, нельзя. Мексика в этом плане идёт стабильнее, на хорошем уровне. Это сборная, которая хорошо бежит в атаку, у них быстрые футболисты, много движения и эмоций.

Календарь ЧМ-2026

Мне кажется, именно здесь англичане могут споткнуться. Мексика играет дома, это домашний чемпионат мира, болельщики будут гнать вперёд, для них это огромный плюс. Англичанам точно будет тяжело, потому что мексиканцы дадут бой, будут цепляться, прессинговать и играть на пределе.

У Англии есть Кейн, есть футболисты, которые могут решить эпизод, но по самой игре они пока не выглядят так уверенно. А Мексика смотрится более цельно, стабильнее и эмоционально сильнее. Не знаю, решится ли всё в основное время или дойдёт до пенальти, но больше склоняюсь к тому, что мексиканцы пройдут дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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