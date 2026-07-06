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Названы шансы сборной США пройти Бельгию после отмены дисквалификации Балогуна

Названы шансы сборной США пройти Бельгию после отмены дисквалификации Балогуна
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7 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу США — Бельгия. Игра пройдёт в городе Сиэтле, США, на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

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Накануне ФИФА объявила, что форвард американцев Фоларин Болагун, получивший красную карточку в предыдущей игре, сможет принять участие в этой встрече.

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 2.69. Победа Бельгии тоже оценивается коэффициентом 2.69. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

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