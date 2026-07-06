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Португалия — Испания: кто фаворит матча ЧМ-2026 по футболу

Португалия — Испания: кто фаворит матча ЧМ-2026
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6 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Португалия — Испания. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество подопечным Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.94. Победа Португалии оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.67.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

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