Португалия — Испания: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026

6 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Португалия — Испания. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество подопечным Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.94. Победа Португалии оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.67.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.