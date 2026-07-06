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США — Бельгия: ставки и коэффициенты на матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

США — Бельгия: ставки и коэффициенты на матч 1/8 финала ЧМ-2026
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7 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу США — Бельгия. Игра пройдёт в городе Сиэтле, США, на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 2.69. Победа Бельгии тоже оценивается коэффициентом 2.69. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

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