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США — Бельгия: прогноз Павла Погребняка на игру ЧМ-2026 по футболу

США — Бельгия: прогноз Павла Погребняка на игру ЧМ-2026 по футболу
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч ЧМ-2026 США — Бельгия.

Ставка: проход США за 1.90.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«США — Бельгия, 1/8 финала чемпионата мира. Хозяева турнира продолжают свой путь. В прошлой игре они уверенно разобрались с Боснией — 2:0. Под руководством Почеттино команда выглядит очень достойно, показывает яркий, атакующий футбол и в целом впечатляет. Теперь у них на пути впервые на этом ЧМ сборная высокого класса — Бельгия. Настоящая проверка для американцев.

Календарь ЧМ-2026

Что касается Бельгии, они просто сотворили чудо в прошлой игре. До 86-й минуты проигрывали 0:2, смогли сделать 2:2, а на 125-й забили с пенальти и вышли в 1/8 финала. Настоящий триллер. Снова вышел на замену Лукаку и забил. Просто не смогли сдержать этого гиганта. В команде есть суперзвёзды, но, к удивлению, понимания на поле между ними нет.

Думаю, будет яркая игра, и хозяева турнира продолжат свой путь к финалу. Моя ставка — выход США в 1/4 с кэфом 1.90», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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