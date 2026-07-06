США — Бельгия: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч США — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии за 2.56.

«Бельгия прошла дальше просто чудом, по-другому это не назовёшь. Проигрывать Сенегалу 0:2 к 86-й минуте, потом за несколько минут сравнять и в дополнительное время вытащить 3:2 — это невероятная история. С одной стороны, характер у бельгийцев есть, они не бросили играть. С другой — такой фарт не каждый раз приходит.

Я уже говорил: африканские сборные часто подводит то дисциплина, то концентрация, то невнимательность в концовках. Сенегал имел всё, чтобы проходить дальше, но не удержал преимущество. Похожая история была и у других: где-то Кот-д’Ивуар не дотерпел, где-то ДР Конго упустила свой шанс. Европейская команда, ведя 2:0 за 10 минут до конца, чаще всего такое бы уже не отдала.

Теперь США — Бельгия. США играют дома, они хозяева турнира, это серьёзный плюс. Поддержка будет огромная, команда прошла Боснию и Герцеговину 2:0, уверенности хватает. Но Бельгия после такого спасения может поймать волну. Иногда такие победы дают команде больше, чем спокойный проход.

Думаю, матч будет тяжёлым для обеих команд. США будут давить за счёт атмосферы и энергии, но у Бельгии больше опыта, а сейчас пошёл этот самый фарт. Если они соберутся и сыграют внимательнее, могут ещё раз вытащить сложную игру. Вижу здесь где-то 2:1 в пользу Бельгии, то есть возьму победу европейцев», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».