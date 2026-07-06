США — Бельгия: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 в Сиэтле

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч США — Бельгия.

Ставка: проход США за 1.96.

«Бельгийцы, конечно, сделали очень серьёзный камбэк в последнем матче. Вытащили встречу, которая уже, казалось, была почти проиграна. Это говорит о мастерстве и характере команды. Но сил они, конечно, отдали очень много. А Бельгия всё-таки возрастная сборная, а после таких тяжёлых матчей восстанавливаться непросто.

США не просто так дошли до этой стадии. Команда вышла из группы, прошла дальше, сейчас играет у себя на домашнем чемпионате мира, и поддержка будет очень серьёзная. По футболистам бельгийцы смотрятся интереснее, опыта и мастерства у них хватает. однако американцы моложе, свежее и при своих болельщиках будут бежать вперёд, прессинговать и давить.

Для Бельгии это может стать большой проблемой. Да, они умеют вытаскивать тяжёлые встречи, даже когда всё складывается против них. Но здесь нужно понимать, что после такого камбэка восстановиться физически и эмоционально будет сложно. А США — как раз та команда, которая может этим воспользоваться: добавить темпа и заставить соперника много двигаться и ошибаться.

Лёгкой игры для американцев точно не будет. Бельгия даст бой, потому что класс у этой сборной есть, и в одном моменте она может всё решить. Однако за счёт свежести, домашнего фактора и энергии США выглядят чуть предпочтительнее. Думаю, удача в таком матче будет на стороне американцев, и они пройдут дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».