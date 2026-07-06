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Португалия — Испания: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Португалия — Испания: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Португалия — Испания.

Ставка: победа Испании за 1.93.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хороший матч, но для меня фаворит здесь, конечно, — Испания. Хотя если брать Португалию по составу, он у них очень хороший и сильный. Но если смотреть именно на матчи, которые португальцы уже сыграли на этом турнире, им всё даётся очень тяжело. Да, они прошли дальше, но пока нет ощущения, что команда играет легко и уверенно.

Испанцы в этом плане смотрятся интереснее. Они много забивают, уверенно проходят свои матчи, игра у них более понятная и поставленная. Португалия пока, мне кажется, ищет свой футбол, а на стадии плей-офф времени на это уже нет. Здесь одна игра, любая ошибка может стоить вылета.

Календарь ЧМ-2026

Конечно, легко Испании точно не будет, потому что Португалия есть Португалия. Там хорошие футболисты, есть кому решить момент и опыт таких матчей. Думаю, забитые мячи увидим: и испанцы могут забить, и португальцы свой шанс найдут. Это не тот матч, где всё закончится спокойно и без нервов.

Но если брать по игре на этом чемпионате мира, Испания выглядит поинтереснее и увереннее. Португальцы пока тяжеловато идут, а испанцы такие матчи умеют забирать. Думаю, Испания победит где-то 2:1, а для Португалии на этом чемпионат мира закончится», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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