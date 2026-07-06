Португалия — Испания: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Португалия — Испания.

Ставка: победа Испании за 1.93.

«Хороший матч, но для меня фаворит здесь, конечно, — Испания. Хотя если брать Португалию по составу, он у них очень хороший и сильный. Но если смотреть именно на матчи, которые португальцы уже сыграли на этом турнире, им всё даётся очень тяжело. Да, они прошли дальше, но пока нет ощущения, что команда играет легко и уверенно.

Испанцы в этом плане смотрятся интереснее. Они много забивают, уверенно проходят свои матчи, игра у них более понятная и поставленная. Португалия пока, мне кажется, ищет свой футбол, а на стадии плей-офф времени на это уже нет. Здесь одна игра, любая ошибка может стоить вылета.

Конечно, легко Испании точно не будет, потому что Португалия есть Португалия. Там хорошие футболисты, есть кому решить момент и опыт таких матчей. Думаю, забитые мячи увидим: и испанцы могут забить, и португальцы свой шанс найдут. Это не тот матч, где всё закончится спокойно и без нервов.

Но если брать по игре на этом чемпионате мира, Испания выглядит поинтереснее и увереннее. Португальцы пока тяжеловато идут, а испанцы такие матчи умеют забирать. Думаю, Испания победит где-то 2:1, а для Португалии на этом чемпионат мира закончится», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».