Португалия — Испания: прогноз Александра Мостового на встречу ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Португалия — Испания.

Ставка: ничья или победа Испании в один мяч за 1.85.

«Как жалко, что такие команды встречаются уже в 1/8 финала. Это просто ужасно для турнира. Португалия и Испания у меня изначально были среди фаворитов — рядом с Францией, Бразилией и Германией. А теперь ещё одна из этих сборных уже точно вылетит, хотя по уровню вполне могли бы идти намного дальше.

Испания сейчас выглядит очень мощно. После непростого старта они прибавили, Австрию прошли уверенно (3:0) и показали, что, когда у них всё залетает, остановить их очень тяжело. Команда играет в свой футбол, много владеет мячом, давит и постоянно заставляет соперника бегать без мяча. Против такой Испании любому будет непросто.

Но Португалию тоже нельзя списывать. Они обыграли Хорватию 2:1, прошли тяжёлый матч, а это в плей-офф дорогого стоит. Там есть опыт, характер, Роналду и футболисты, которые могут решить эпизод. Португалия — команда с большим качеством, поэтому говорить, что Испания спокойно пройдёт, нельзя.

Просто мне больше нравится Испания, и в этом матче я буду болеть за неё. Думаю, игра получится очень плотной, осторожной и с нервами. Может быть 1:1 в основное время, а дальше уже — дополнительное время и пенальти. Но если кто-то заберёт матч раньше, то я всё-таки вижу 2:1 в пользу Испании», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».