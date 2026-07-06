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Португалия — Испания: ставка Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 в Арлингтоне

Португалия — Испания: ставка Владимира Гучека на матч ЧМ-2026 в Арлингтоне
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Португалия — Испания.

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Ставка: ничья за 3.72.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, впереди нас ждёт один из самых ярких и важнейших матчей вообще всего чемпионата мира. Испанцы пока что максимально спокойно проходят по сетке турнира, обыгрывая всех на своём пути, при этом не пропустив ни одного мяча на этом ЧМ. Однако изъяны в футболе сборной Испании тоже есть — это полная уверенность, иногда переходящая в самоуверенность в своих силах. Коллектив де ла Фуэнте два года назад выиграл чемпионат Европы, но сейчас после четырёх встреч на турнире он не выглядит его главным фаворитом.

Календарь ЧМ-2026

Таким его может сделать победа над Португалией. Она, может быть, находится и не в лучшей форме, однако постепенно набирает обороты, получая в оппоненты всё более мастеровитые и равные ей по классу команды. С хорватами в 1/16 финала получилось не совсем красиво, однако в этом нет никакой вины португальцев. Там были судейские тонкости. А их за последние дни на чемпионате мира набралось немало.

Прогнозирую, что в такой встрече всё дойдёт до дополнительного времени. Испанцы, безусловно, сильны и даже грозны на фоне такой Португалии. Но кто говорит, что Криштиану и все его партнёры показали своё истинное футбольное лицо на этом турнире? Есть сомнения, что Португалия разгонялась, чтобы перетерпеть и обыграть испанцев. Таких мощных и игровых, в отличие от тех же португальцев. Испания может заиграться, у Португалии этого точно не будет. Однако как будет на самом деле, узнаем только за пределами основного времени», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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