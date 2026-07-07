Названы шансы сборной Аргентины пройти Египет на ЧМ-2026

7 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Аргентина — Египет. Игра пройдёт в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение представителю Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.37. Победа Египта оценивается коэффициентом 10.2. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Проход сборной Аргентины оценён в 1.15, проход Египта — в 8.00.