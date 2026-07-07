Швейцария — Колумбия: стал известен фаворит матча ЧМ-2026 по футболу

7 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Швейцария — Колумбия. Игра пройдёт в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение представителю Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Колумбии предлагается с коэффициентом 2.31. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 3.42. Ничейный исход можно найти в линии за 3.23.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.