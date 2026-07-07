Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Египет: кто фаворит матча ЧМ-2026 по футболу

Аргентина — Египет: кто фаворит матча ЧМ-2026
Комментарии

7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Аргентина — Египет. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают огромное преимущество действующим чемпионам мира. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.36. Победа Египта оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут голевого фестиваля. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 2.40.

Материалы по теме
Матч дня на ЧМ-2026: Аргентина — Египет. Месси закончит историю Салаха
Матч дня на ЧМ-2026: Аргентина — Египет. Месси закончит историю Салаха
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android