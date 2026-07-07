Аргентина — Египет: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026

7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Аргентина — Египет. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают огромное преимущество действующим чемпионам мира. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.36. Победа Египта оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики не ждут голевого фестиваля. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 2.40.