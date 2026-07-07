Швейцария — Колумбия: ставки и коэффициенты на матч плей-офф ЧМ-2026

7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Швейцария — Колумбия. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры считают сборную Колумбии фаворитом. Сделать ставку на победу команды Нестора Лоренсо предлагается с коэффициентом 2.25. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.